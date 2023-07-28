Более 75 тыс. татарстанцев и жителей ПФО приняли участие в проекте «Тест для победы»

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

Более 75 тыс. жителей Татарстана и близлежащих регионов Приволжского федерального округа приняли участие в проекте «Тест для победы», 23 тыс. человек прошли тестирование на ВИЧ и примерно 2,2 тыс. — на вирусный гепатит С. О достигнутых с 2020 по 2023 год результатах на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала генеральный директор автономной благотворительной некоммерческой организации «Новый век» Лилия Таишева.

«Команда проекта осуществила порядка 790 выездов трех „тестмобилей“ в девяти субъектах РФ. Это Татарстан и соседние регионы, которые наиболее подвержены распространению ВИЧ-инфекции — Удмуртская Республика, Республика Марий Эл, Чувашская Республика, Республика Башкортостан, Самарская область, Оренбургская область, Ульяновская область, Кировская область», — перечислила спикер.

Помимо этого, в рамках проекта оказано более 113 тыс. информационных, правовых, социальных, медицинских бесплатных услуг, дано свыше 4 тыс. консультаций психолога. Более 4,2 тыс. человек прошли экспресс-скрининг здоровья, 4 тыс. человек приняли участие в биоповеденченском исследовании.

Фото: скриншот

По словам Таишевой, сдавать тест и получать консультации приходили «реальные люди». «За каждой цифрой строит человек. Это реальные люди, которые пришли в наш „тестмобиль“ и получили помощь, ответы на свои вопросы, протестировались», — отметила она.

С 2023 года было введено тестирование на гепатит С. «Услуга была прекрасно воспринята населением, некоторые специально приходили сдавать тест», — отметила спикер.

Фото: скриншот

Особенно востребованными консультации психолога были в феврале и сентябре 2022 года (можно предположить, что это было связано с событиями специальной военной операции — прим. Т-и). «Активно к нашему психологу во время выезда „тестмобиля“ обращались на улице Баумана, когда были очень сложные ситуации. Пик — февраль и сентябрь прошлого года. Наш психолог действительно помогал, к нему стояла очередь», — уточнила спикер.

Сопровождающая информационная кампания для населения охватила свыше 60 млн человек через различные каналы: СМИ, социальные сети, интернет. Было размещено более 5,5 тыс. публикаций в СМИ и соцсетях, включая крупные паблики регионов. Также создан видеоролик в формате видеоскрайбинга, где в доступной форме рассказывается об услугах, которые можно получить в «тестмобиле» и дается пошаговая инструкция по тестированию. Этот рисованный ролик набрал более 1 млн просмотров в «ВКонтакте».

«Наша цель — не только тестировать людей, но и менять отношение к проблеме. Поэтому для нас важно было провести кампанию в СМИ и социальных сетях», — подчеркнула гендиректор организации.

Председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева отметила важность работы некоммерческих организаций на государственном уровне. В пример она привела Президента РФ Владимира Путина и Раиса РТ Рустама Минниханова, которые в своих посланиях не раз заявляли о безоговорочной грантовой поддержке социально ориентированных НКО.

По мнению Валеевой, такие проекты доказывают, что некоммерческие организации могут быть реальным инструментом для решения задач. «Благодаря работе таких организаций происходит выявляемость [заболеваний]. А что такое повышение выявляемости? Это обеспечение дополнительной безопасности всех остальных. Если [болезнь] не выявлена, то она остается угрозой заражения для всех остальных», — заключила спикер.