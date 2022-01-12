Самыми популярными местами Пестречинского района в праздники стали кинотеатр и каток

С 25 декабря по 9 января участниками новогодних празднеств в Пестречинском районе стали более 75 тыс. человек, включая онлайн-мероприятия. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Мероприятия были организованы на семи площадках района. В парках и скверах в разных населенных пунктах состоялось более 20 событий, в них приняли участие более 3 тыс. пестречинцев. Жители и гости района участвовали в разных активностях на свежем воздухе, играх и конкурсах.

В учреждениях культуры было проведено 378 мероприятий, включая проходившие онлайн, в них приняли участие 75 842 человека. В обновленном кинотеатре «Батыр» показали 35 сеансов, их посетили 1 866 человек.

Новогодние подарки вручили 2 465 воспитанникам детских садов, 6 305 школьникам, в том числе 700 участникам елки главы. Также по району подарки получили 642 ребенка особой категории.

«Новогодние праздники прошли в спокойной атмосфере. Жители очень часто интересовались работой кинотеатра, так как он только открылся после капремонта и пестречинцы активно посещали его. Большой популярностью пользовался ледовый дворец, где было организовано массовое катание на коньках. Работала и лыжная трасса, более ста человек ежедневно брали лыжи напрокат», — рассказала ИА «Татар-информ» пресс-секретарь администрации Ляйсан Мифтахова.