Более 75% туристов из Татарстана выбрали путешествия по России на майские праздники

Большинство туристов из Татарстана на майские праздники – с 1 по 11 мая – запланировали поездки по городам России. На внутренние направления приходится 75% путешествий, сообщили «Татар-информу» аналитики сервиса бронирования отелей и апартаментов «Островок».

Чаще всего татарстанцы бронируют поездки в Москву, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Сочи, Екатеринбург, Калининград, Самару, Волгоград, Кисловодск и Махачкалу. При этом больше половины путешественников (52%) планируют отдыхать парами без детей. Еще 28% поедут семьями, 13% – в одиночку, 7% – компаниями взрослых.

По типу жилья татарстанцы чаще всего выбирают трехзвездочные отели – на них приходится 29% броней. Апартаменты бронируют 24%, отели без звезд – 21%, четырехзвездочные гостиницы – 12%. Гостевые дома, хостелы и двухзвездочные отели набирают от 6% до 3%.

Средняя стоимость одной ночи в российском отеле составляет 6,5 тыс. рублей. Это на 5% дороже, чем в прошлом году.

За границу собираются лететь 25% татарстанцев. Это примерно на 4% больше, чем год назад. В топе зарубежных направлений – Беларусь, Турция, Узбекистан, Грузия и Казахстан. Ночь за рубежом стоит в среднем 9,8 тыс. рублей, что на 3% дешевле прошлогоднего показателя.