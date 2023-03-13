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Более 745 млн рублей Нижнекамский район потратит на обновление медучреждений
В этом году Нижнекамский район планирует потратить более 745 млн рублей на капитальный ремонт шести медучреждений. О ситуации в отрасли здравоохранения на деловом понедельнике сообщил замглавы муниципального образования Александр Умников.
Предстоит сделать ремонт в терапевтическом корпусе №2 Нижнекамской центральной районной больницы, в главном корпусе стационара детской городской больницы с перинатальным центром, в Шереметьевской участковой больнице, фельдшерско-акушерских пунктах в селах Борок и Трудовой. Ремонт в детском центре медицинской реабилитации проходит согласование.
Помимо этого, в двух селах Нижнекамского района — Нижние Челны и Кулмакса будут открыты два фельдшерско-акушерских пункта. На это планируется потратить 17 млн рублей.
«За последние годы произошло много изменений в сфере здравоохранения — капитальный ремонт объектов, модернизация оборудования, внедрение новых технологий. Все это положительно влияет на качество оказываемых услуг. Вместе с тем, нам есть куда расти, в том числе в кадровом вопросе. С этого года по инициативе нашего муниципалитета врачи впервые трудоустроенные в поликлиники Нижнекамска будут получать по 100 тыс. рублей ежегодно в течение двух лет», — отметил спикер.
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