Более 700 участников посетили первый в России фестиваль самозанятых, прошедший в Казани

Накануне в столице Татарстана прошел первый в России бесплатный фестиваль самозанятых. Масштабное событие, организованное по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство», собрало более 700 участников.

Как сообщает Минэкономики РТ, гостей ждала насыщенная программа, полезные и развлекательные локации. Фестиваль стал площадкой для качественного роста начинающих предпринимателей - самозанятые могли масштабировать свой бизнес, зарегистрировав новую правовую форму - индивидуальное предпринимательство на НПД. Такой правовой режим позволяет снимает ряд ограничений, который есть у самозанятых, сохраняя привлекательные условия налогового режима.

Также на протяжении всего фестивального дня работала ярмарка самозанятых. Ее участниками стали более 100 граждан республики. Гости ярмарки могли приобрести новогодние праздничные подарки - шоколад, украшения, игрушки, одежду, открытки и многое другое. На бесплатных оборудованных торговых местах самозанятые реализовали продукцию своего производства на сумму 3,1 млн рублей.

Участники ярмарки поделились положительными отзывами о прошедшем мероприятии:

«Огромное спасибо за организацию такого мероприятия! Для меня это новый опыт, новые знакомства и хороший старт в продажах», - поблагодарила Ольга Саляхова, которая продавала на ярмарке головные уборы.

Поблагодарила организаторов и Алина Зайцева, которая представляла украшения из эпоксидной смолы.

«Спасибо большое организаторами за возможность принять участие в мероприятии, я нашла новых клиентов и просто приятные знакомства», - сказала она.

Завершился Фестиваль объявлением победителей онлайн-интенсива «Я – самозанятый» для водителей такси и курьеров. В декабре на онлайн-интенсиве приняло участие более 1000 самозанятых граждан. Уникальная программа состояла из 5 лекций, в рамках которой приглашенные спикеры рассказывали о самозанятости, профессиональном росте и развитии личных навыков. После прослушивания лекций и прохождения тестового задания участники могли побороться за призы - 10 лучших самозанятых по итогам онлайн-интенсива получили ценные подарки: 5 велосипедов и 5 сертификатов на бесплатный бензин.

Также на площадке события проходили воркшопы о визаже и ювелирном мастерстве с розыгрышем сертификатов. Завершила фестиваль концертная программа, хедлайнером которой стала группа «Комната Культуры».

Организаторами фестиваля выступили Центр «Мой бизнес» при поддержке Минэкономики РТ. Благодаря национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» все мероприятия фестиваля прошли для гостей и участников абсолютно бесплатно.

фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»