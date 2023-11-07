Более 700 тысяч долгов по штрафам и кредитам заплатил житель РТ, чтобы не лишиться авто

Житель Нурлатского района Татарстана едва не лишился Kia Rio из-за долгов по кредитам и штрафам, сообщили в пресс-службе ГУФССП России по РТ.

Против мужчины возбудили пять исполнительных производств. Три из них – по взысканию кредитов, еще два – по штрафам. Общая сумму долга превысила 700 тысяч рублей.

Пристав наложил арест на иномарку неплательщика. Была проведена оценка машины и ее передали на реализацию, где Росимущество выставило машину на торги.

Когда машина уже почти была продана, владелец полностью выплатил задолженность, а также все расходы и исполнительский сбор. В итоге иномарку вернули бывшему должнику.