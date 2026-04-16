news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Происшествия 16 апреля 2026 16:04

Более 700 тыс. татарстанцев установили самозапреты на кредиты с первого марта этого года

Читайте нас в
Телеграм

С первого марта этого года уже 737 212 татарстанцев установили себе самозапрет на получение кредитов. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказал заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев.

«На сегодняшний день установить самозапрет на кредиты очень легко – можно сделать это через госуслуги, а можно через МФЦ, физически. Первым методом с первого марта этого года воспользовались уже 680 792 человека. За тот же период через МФЦ установили самозапрет уже 56 420 человек», – рассказал Альберт Яковлев.

Установление самозапрета на кредиты – действенная мера по противодействию кибермошенникам, потому что человек уже не сможет взять кредит, даже если попадет под влияние злоумышленников.

#мошенники #кибермошенничество
news_right_1
news_right_2
news_bot
