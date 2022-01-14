Более 700 тыс. объектов Татарстана в ЕГРН не имеют информации о правообладателях

В Едином государственном реестре недвижимости более 700 тыс. объектов Татарстана не имеют информации о правообладателях. Об этом сообщил руководитель Управления Росреестра по РТ Азат Зяббаров на заседании коллегии.

«Считаем, что это очень много. И очень плохо не только для бюджета, но и для самих собственников объектов, так как ни в одной государственной информационной базе об их имуществе нет никакой информации», – сказал докладчик.

Зяббаров отметил, что основная роль в выявлении подобных объектов и правообладателей законом возложена на органы местного самоуправления.

«С момента введения закона №518-ФЗ о выявлении правообладателей прошло уже более полугода, наступил новый налоговый период. Но результат минимальный, особенно по направлению, влияющему на наполняемость налогооблагаемой базы. Вынужден констатировать, что подавляющее большинство органов местного самоуправления фактически проигнорировали данную функцию. К примеру, такими районами, как Актанышский, Альметьевский, Зеленодольский, в настоящее время даже не проведен анализ ранее направленных списков», – подчеркнул он.