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Более 700 тонн некачественной пищевой продукции выявили за год в Татарстане
В Татарстане в прошлом году к реализации не допустили более 700 тонн продукции животного и растительного происхождения. Она не прошла контроль безопасности. Об этом сообщил начальник Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ Алмаз Хисамутдинов на заседании коллегии ведомства.
«В течение года лабораториями ветсанэкспертизы проведено около 75 млн ветеринарно-санитарных экспертиз по контролю безопасности продукции», — рассказал он.
Хисамутдинов отметил, что ветеринарно-санитарные эксперты обеспечивают выпуск в продажу качественных и безопасных продуктов питания.
В республике функционируют служба ветеринарно-санитарной экспертизы (ВСЭ) на 15 мясоперерабатывающих предприятиях. Действуют 33 лаборатории ВСЭ на рынках, экспертиза проводится в 61 убойном пункте.
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