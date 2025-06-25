Более 700 сотрудников Минюста РТ проверены на соблюдение антикоррупционных требований

Фото: пресс-служба Минюста РТ

Министерство юстиции Татарстана за первый квартал 2025 года проверило 734 анкеты государственных служащих с целью обеспечения контроля за соблюдением антикоррупционных требований. Дополнительному контролю подверглись личные данные 59 работников, недавно принятых на государственную службу. Результаты проверки показали отсутствие конфликта интересов среди проверенных должностных лиц. Итоги антикоррупционных мероприятий были представлены на заседании Комиссии по противодействию коррупции под председательством министра юстиции РТ Рустема Загидуллина, сообщает пресс-служба ведомства.

Ответственная за профилактику коррупционных правонарушений в министерстве Виктория Леонидова заверила, что Минюст последовательно реализует комплекс мер в рамках государственной программы «Реализация антикоррупционной политики Республики Татарстан». В отчетном периоде приоритетным направлением стало укрепление внутренних антикоррупционных механизмов.

«Мы придаем особое значение прозрачному взаимодействию с общественностью. В министерстве функционирует телефон доверия, по которому граждане могут сообщать о возможных нарушениях со стороны сотрудников ведомства и аппаратов мировых судей республики», – напомнила Леонидова.

При передаче информации гарантирована полная конфиденциальность. Для получения обстоятельного ответа желательно указывать контактные данные заявителя, хотя это не является обязательным условием.

В завершение выступления Виктория Леонидова сообщила, что все запланированные мероприятия госпрограммы выполнены в полном объеме. Системный подход к организации антикоррупционной работы обеспечивает высокую эффективность профилактического контроля, прозрачность административных процессов и существенное снижение коррупционных рисков в деятельности министерства, заключила она.