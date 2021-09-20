Более 700 нижнекамцев вакцинировались от гриппа и Covid-19 у избирательных участков

В Нижнекамске и Нижнекамском районе на избирательных участках прививку от коронавируса Covid-19 сделали более 100 человек, от гриппа — 643. В общей сложности в муниципалитете работали 23 прививочных пункта. Об этом сообщает Управление здравоохранения Нижнекамского района.

В последний из трех дней голосования, 19 сентября, в Нижнекамской центральной районной больнице проголосовали 229 пациентов. «Все пациенты проходили лечение в отделениях стационара, также свой голос смогли отдать пациенты, которые находятся на лечение в ковид-госпитале. Избирательный участок №2194 работал с 8.00 до 20.00. В течение дня две бригады совершили обход всех отделений стационара. Пункты для голосования разворачивали в столовых. К пациентам, которым показан постельный режим, члены избирательной комиссии пришли прямо в палату», — отметили в пресс-службе.

Позже одна из бригад в противочумных костюмах проследовала в «красную зону» ковид-госпиталя. И если в обычных стационарных отделениях местом для голосования стали столовые, то в условиях госпиталя к каждому желающему проголосовать медработники подошли индивидуально. Процедура выборов проходила стандартно. Пациентам нужно было предъявить паспорт и отдать свой голос, сделав отметку в бюллетене.

В субботу и воскресенье, 18 и 19 сентября, на трех избирательных участках работал маммограф, предоставленный Республиканским онкологическим диспансером. Обследование прошли 220 женщин. Также на избирательном участке в поселке Красный Ключ жители района могли проверить свое зрение. Избирателям измеряли внутриглазное давление и остроту зрения. Обследование у офтальмологов прошли 60 человек.

Главный врач Нижнекамской центральной районной больницы Марс Мустафин высоко оценил организацию единого дня голосования в медицинском учреждении. Также он отметил профессионализм и самоотдачу медицинских работников на всех этапах проведения выборов в Нижнекамске и районе.

Всего в день выборов работали 196 медиков. Кроме того, им помогали 32 студента медицинского колледжа.