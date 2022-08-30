Более 700 нижнекамцев пришли проститься с руководителем исполкома Юрием Болтиковым

В Нижнекамске прощаются с руководителем исполкома Юрием Болтиковым, который скоропостижно скончался на 45-м году 28 августа.

«Мы в церкви сейчас. Для многих уход Юрия Алексеевича стал личной потерей. На прощание собрались абсолютно все представители администрации, многие горожане. Проводить его в последний путь пришло более 700 человек», — поделились с «Татар-информом» в администрации района.

Отпевание прошло в храме села Большое Афанасово, затем траурная процессия двинулась на городское кладбище.

Ранее экс-мэр Нижнекамска, депутат Государственной Думы РФ Айдар Метшин выразил соболезнования семье Юрия Болтикова. «Мы понесли большую человеческую потерю, а город лишился прекрасного специалиста, профессионального управленца. Только в прошлом году Юрия Алексеевича утвердили на должность главы исполкома Нижнекамска. Он прекрасно знал жизнь города, его специфику, занимался модернизацией сферы ЖКХ, привлечением инвестиций <…> Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Юрия Алексеевича в связи с этой невосполнимой утратой».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Болтиков занимал должность руководителя исполкома Нижнекамска с декабря прошлого года. До этого работал в «Нижнекамских тепловых сетях», с 2019 по 2021 год возглавлял организацию.