Более 700 человек в РТ получили ежегодные выплаты для ветеранов и инвалидов ко Дню Победы

В этом году в Татарстане более 700 человек получили ежегодную выплату для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны. Об этом на брифинге в Кабинете министров республики рассказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

«В апреле 2021 года ко Дню Победы в Татарстане произведена денежная выплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Всего таких выплат осуществили 742 жителям республики», — заявила спикер.

Кроме того, ветеранам и инвалидам войны, а также их вдовам в честь праздника вручили почти 7 тыс. продуктовых наборов.

Также продолжается бесплатная доставка лекарств ветеранам республики.