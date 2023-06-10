Более 70% владельцев «Пушкинских карт» выпустили их в мобильном приложении

В Татарстане продолжается реализация программы «Пушкинская карта», направленной на социальную поддержку молодежи в возрасте от 14 до 22 лет для повышения доступности организаций культуры. Большая часть владельцев карт выпустила их в мобильном приложении «Госуслуги Культура».

По данным Министерства культуры РФ на 1 мая 2023 года, в Татарстане через мобильное приложение выпустили «Пушкинскую карту» 251 179 граждан (или 70,97% от общего числа потенциальных участников). Всего их в республике насчитывается 353 916 человек.

Министерство культуры РТ также приводит данные, что по абсолютным значениям показателя Татарстан находится на четвертом месте после Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края, по доле участников — на пятом месте. По последнему показателю республику опережают Санкт-Петербург (97,81%), Москва (73,1%), Чувашская Республика (72,47%) и Тюменская область (71,89%).

В топ-10 государственных учреждений культуры Татарстан по посещаемости в рамках федеральной программы «Пушкинская карта» за зимне-весенний период текущего года вошли:

Татарский государственный академический театр имени Г. Камала

Казанский академический русский Большой драматический театр имени В. И. Качалова

Татарская государственная филармония имени Г. Тукая

Татарский государственный театр драмы и комедии имени К. Тинчурина

Национальный музей РТ

Казанский государственный театр юного зрителя

Нижнекамский государственный татарский драматический театр имени Т. А. Миннуллина

музей-заповедник «Казанский Кремль»

Государственный музей изобразительных искусств РТ

Набережночелнинский государственный татарский драматический театр.

Театры можно успеть посетить в июне, а летом музеи подготовили особую программу для обладателей «Пушкинской карты», уточняют в Минкульте РТ.

Афиша культурных мероприятий доступна на портале «Культура.РФ».

Всероссийская программа «Пушкинская карта» реализуется с 1 сентября 2021 года в рамках национального проекта «Культура» по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет могут оплачивать картой походы в театры и музеи, на концерты. Номинал карты составляет 5 тыс. рублей в год. С февраля 2022 года к программе подключились кинотеатры.

Как ранее сообщал «Татар-информ», по «Пушкинской карте» в 2022 году в Татарстане было продано билетов более чем на 400 млн рублей.