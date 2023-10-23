Более 70 тыс. семей подали заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное»

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Более 400 тыс. человек — это свыше 70 тыс. семей — подали заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное», который организовала президентская платформа «Россия — страна возможностей».

«<...> участвуют семейные команды из всех 89 регионов Российской Федерации вместе с родственниками, проживающими более чем в 60 зарубежных государствах», — сказано на сайте платформы.

Названы самые активные регионы — это субъекты Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов.

Старт конкурса анонсировал Президент России Владимир Путин в рамках открытого урока «Разговор о важном», прошедшего 1 сентября. Участие в проекте могут принять команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте «Этосемейное.рф».