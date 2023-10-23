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Более 70 тыс. семей подали заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное»
Более 400 тыс. человек — это свыше 70 тыс. семей — подали заявки на участие в конкурсе «Это у нас семейное», который организовала президентская платформа «Россия — страна возможностей».
«<...> участвуют семейные команды из всех 89 регионов Российской Федерации вместе с родственниками, проживающими более чем в 60 зарубежных государствах», — сказано на сайте платформы.
Названы самые активные регионы — это субъекты Центрального, Приволжского и Сибирского федеральных округов.
Старт конкурса анонсировал Президент России Владимир Путин в рамках открытого урока «Разговор о важном», прошедшего 1 сентября. Участие в проекте могут принять команды из четырех и более родственников, среди которых есть представители не менее трех поколений. Узнать подробности и подать заявку можно на сайте «Этосемейное.рф».
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