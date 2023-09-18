Более 70 татарстанских предприятий заявились на участие в «Кроссе корпораций»

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На территории лесопарка Лебяжье в Казани 22 сентября состоится забег с препятствиями команд предприятий и организаций Татарстана. На пути их будут ждать 14 препятствий разного уровня сложности, а победители будут награждены памятными статуэтками, сладким подарком и призами от партнеров. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил организатор мероприятия, начальник отдела по взаимодействию со СМИ администрации Кировского и Московского районов Казани Айдар Сагетдинов.

«Создание дружной команды – это задача номер один для любого руководителя предприятия. Мы считаем, что этому способствует “Кросс корпораций”. Мы рассчитываем, что порядка 100 команд проявят себя в уникальном забеге, уже заявилась 71 компания, но регистрация еще открыта сегодня и завтра», – отметил спикер.

Он добавил, что каждая корпорация может заявить и несколько команд. Главное, чтобы они состояли из шести работников, которые проработали на предприятии не менее трех месяцев. Среди них должны быть две девушки.

«Особенностью кросса стало то, что в нем участвуют не профессиональные спортсмены, а работники предприятий, которые готовы продемонстрировать свои физические возможности и защитить честь своей организации», – заявил Сагетдинов.

Победители будут награждены в трех номинациях: крупные предприятия, СМБ и организации непромышленного сектора, куда войдут общественные организации, органы государственной и муниципальной власти.

«Кросс корпораций» проводится с 2017 года и стал одним из успешных и ярких примеров проекта, созданным для молодежи самой молодежью, подчеркнула замминистра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

«Проект зародился как инициатива ребят из работающей молодежи. Важно, что в нем принимают участие не профессионалы, а сами работники предприятий. Мы видим рост интереса не только от них, но и от самих крупных компаний, которые уже готовят свои команды для участия заранее», – добавила она.

Такие мероприятия действительно положительно сказываются на корпоративном духе и атмосфере в коллективе предприятия, считает участник забега от филиала АО «Туполев» – Казанского авиационного завода имени Горбунова Максим Фирсов.

«Желающих участвовать в кроссе у нас на предприятиях хватает. Все сплочаются, дружат, общаются, создают онлайн-чаты», – рассказал он.

Участник от другого предприятия, Анастасия Тунгускова, представляющая ПАО «Казаньоргсинтез», согласилась с мнением коллеги и заявила, что работники заводят новые знакомства, причем не только со своими коллегами из их организации, но и из других команд.

«От нашей организации будет участвовать четыре команды, потому что очень много желающих. Очень классно, что республика проводит такие мероприятия. Очень интересный формат, очень мало таких активностей есть в целом. Можно не просто проявить себя, но и почувствовать себя в команде», – заключила она.