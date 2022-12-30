Более 70% россиян хотели бы получить в подарок на Новый год домашнее животное

Более 70% жителей России не против получить в подарок на Новый год домашнее животное. В преддверии праздников в зоомагазинах уже увеличился спрос на символ года — кроликов, говорится в исследовании агентства НАФИ, опубликованном ТАСС.

«Позитивно на „живой“ подарок смотрят 71% россиян. В первую очередь это те, кто готов был бы дарить животное без предупреждения и считает, что это хороший подарок в любом случае. К этой группе относятся 29% опрошенных, чаще мужчины», — говорится в сообщении.

Однако 44% респондентов уверены, что такой подарок нужно дарить, только посоветовавшись с адресатом. При этом женщины указывают на этот момент чаще, чем мужчины.

Менее всего одобряют такой подарок люди в возрасте от 50 лет (40%), а также респонденты с высшим образованием (треть).

Как отмечают аналитики, в преддверии праздников спрос на кроликов — символ года — подскочил уже в 10 раз в сравнении с обычными показателями продаж зоомагазинов.