Более 70 многоквартирных домов поставили на кадастровый учет в Татарстане с начала года

За 8 месяцев текущего года Управлением Росреестра по РТ в Единый госреестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о постановке на государственный кадастровый учет 73 многоквартирных домов (МКД). Общая площадь учтенных за этот период времени объектов составила почти 712 тысяч квадратных метров.

Как сообщает пресс-служба Росреестра Татарстана, наибольшее с начала текущего года количество многоэтажек поставлено на кадастровый учет в Казани (17 МКД) и Высокогорском районе (13 МКД). По 10 МКД – в Пестречинском и Зеленодольском районах. В Набережных Челнах – 8 МКД. В Верхнеуслонском – 5 МКД, Нижнекамском – 3 МКД. По 2 МКД – в Альметьевском и Алексеевском районах. По 1 МКД – в Лаишевском, Арском и Аксубаевском.

«Одновременно с многоквартирным домом на кадастровый учет ставятся все объекты недвижимости, расположенные в данном доме: жилые и нежилые помещения, места общего пользования, при наличии – машино-места и другие объекты. При этом срок постановки многоквартирных домов на кадастровый учет составляет всего 3 рабочих дня», - сообщила эксперт Росреестра Татарстана Алсу Сафина.

Всего, по данным Росреестра Татарстана, на сегодняшний день в ЕГРН содержатся сведения о 23 тыс 483 многоквартирных домах суммарной площадью около 83,3 млн кв. м.

Напомним, с 1 сентября 2023 года органы госвласти и местного самоуправления, принявшие решение о выдаче разрешения и на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, обязаны подавать документы не только на кадастровый учет, но и на регистрацию права собственности за застройщиком. Действие закона распространяется на объекты недвижимости, которые строятся без привлечения денежных средств дольщиков и инвесторов.