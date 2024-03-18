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Более 70 бойцов СВО прошли лечение и реабилитацию в Челнах
В Набережных Челнах участники специальной военной операции проходят лечение и реабилитацию. Только с начала этого года медпомощь в стационаре и поликлиники госпиталя для ветеранов войн получили более 70 военных. С ними работает мультидисциплинарная бригада, в которую входят в том числе и узкие специалисты.
Боец с позывным Кузя — участник СВО. Мужчина получил ранение во время боя, случившегося 28 декабря 2022 года. Ночью военных подняли по тревоге, началась перестрелка.
«Я начал отстреливаться, <...> сам того не понимая, у меня автомат упал. Я ничего сначала не понял, голова закружилась, и я упал. И меня спас один парнишка, Тирсей, он с Агрызского района, мой земляк, получается. Вытащил меня, санинструктор сразу мне вколол обезболивающее, перетянул жгут, наложил повязку», — рассказал военнослужащий.
По словам солдата, пуля попала в локоть. В Чите ему провели операцию, которая длилась шесть часов. А теперь военнослужащий и его супруга Наталья рассчитывают на реабилитацию в Челнах. По словам жены бойца, такая медпомощь необходима, чтобы разработать руку.
«Я безумно за него переживаю, конечно. Хочется верить, что мы все-таки ее восстановим. Потому что муж молодой, хотелось бы, чтобы обе руки у него работали. На данном этапе у нас III группа инвалидности. То есть рука до конца не функционирует», — пояснила женщина.
С 2023 года в госпитале для ветеранов войн реабилитацию и лечение прошли свыше тысячи участников СВО.
«В зависимости от того, какая помощь им необходима, какие ранения они получили, вообще как себя чувствуют — в зависимости от всего этого мы составляем программу реабилитации, и они проходят реабилитацию или в поликлинике, или в стационаре», — отметила Резеда Мавзютова, главный врач госпиталя для ветеранов войн.
С военнослужащими занимаются психологи, логопеды, врачи-кардиологи, неврологи, терапевты и многие другие специалисты.
«Мы находимся в кабинете гипнотарии в госпитале. Этот кабинет оснащен новыми компьютерами, новыми системами по релаксации. И в этом кабинете очень удобно для больных получать психологическую разгрузку», — рассказал врач-психиатр госпиталя для ветеранов войн Ринат Уразбахтин.
Кроме самих военнослужащих, реабилитацию и лечение получают и их родные. Более чем за один год медпомощь получили около 200 близких бойцов, сообщили в госпитале для ветеранов войн.
Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.
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