Более 7 тысяч участников: РВФ-2026 стал крупнейшим за всю историю

Юбилейный XX Российский венчурный форум, прошедший 8-10 апреля, стал самым масштабным за всю историю проведения. Центральной темой стало «Технологическое лидерство – инвестиции в будущее», в рамках которой обсуждались вопросы научно-технологического суверенитета, развитие технологического предпринимательства и глобальные рыночные тренды. Об этом сообщает пресс-служба ИВФ РТ.

В 2026 году форум показал рекордные результаты. В нем приняли участие более 7 тысяч человек и 350 экспертов. География участников охватила свыше 25 стран, включая государства СНГ, Азии, Африки и Ближнего Востока. Деловая программа включила более 50 мероприятий с новыми форматами.

На форум было подано более 1 300 заявок от стартапов, из которых свыше 190 проектов представили на экспозиции. В питч-сессиях в разных форматах приняли участие 210 команд. По итогам мероприятия были сформированы инвестиционные запросы на сумму более 1 млрд рублей, что превысило прошлогодний показатель в 900 млн рублей. Также было подписано 22 соглашения.

Форум стартовал 8 апреля с «нулевого дня». В его рамках прошел день Иннополиса с визионерскими лекциями и активным нетворкингом между стартапами и инвесторами. В Казанском государственном институте культуры состоялось мероприятие-спутник, посвященное креативным индустриям, где обсуждалась интеграция творчества и высоких технологий с учетом задач национальных проектов технологического лидерства.

Основная деловая программа прошла 9-10 апреля. В пленарном заседании приняли участие помощник Президента России Андрей Фурсенко, министр науки и высшего образования Валерий Фальков, заместитель министра экономического развития Максим Колесников и Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Участники обсудили реализацию национального проекта технологического развития, состояние рынка и подходы к развитию проектов в современных условиях.

Вице-президент и директор по развитию цифрового бизнеса «Ростелекома» Дмитрий Рейдаман представил лекцию о новых форматах взаимодействия с искусственным интеллектом. Он рассмотрел влияние нейросетей на рабочие процессы, образование и повседневную жизнь в условиях глобальной технологической конкуренции.

Директор компании РТСИМ Айрат Мухаметзянов представил кейс развития своего проекта. Он отметил, что, начав как небольшой стартап и участвуя в форуме с 2014 года, компания выросла до лидера в сфере цифрового моделирования с выручкой более 400 млн рублей и офисами в ОАЭ и Нигерии. Его выступление стало примером того, как региональный проект при поддержке инфраструктуры Татарстана может выйти на международный уровень.

Отдельное внимание на форуме уделили мероприятиям-спутникам, связанным с национальными приоритетами. В треке «Биоэкономика» обсуждалась стратегия развития отрасли до 2035 года, рынок биотехнологий и формирование инвестиционной экосистемы с участием науки и бизнеса. Трек «Креативная экономика» был посвящен масштабированию творческих проектов и интеграции образовательных институтов в бизнес-акселераторы.

В рамках молодежного дня прошел модуль программы «100 лидеров – Татарстан будущего», в котором приняли участие молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет. Программа направлена на развитие кадрового потенциала и вовлечение молодежи в технологическое предпринимательство и реализована при поддержке Минобрнауки России, Министерства по делам молодежи Татарстана и Торгово-промышленной палаты республики.

Выставочная часть форума была структурирована по направлениям национальных проектов технологического лидерства. Среди 150 экспонентов были представлены 24 иностранных стартапа из Индии, Ирана, ОАЭ, Беларуси и других стран.

Деловая программа была сосредоточена на девяти национальных проектах технологического лидерства. Экспозиция и обсуждения охватили такие направления, как беспилотные авиационные системы, средства производства и автоматизации, новые материалы и химия, технологии сбережения здоровья, продовольственная безопасность и биоэкономика, а также энергетика, космос и другие ключевые отрасли.

На церемонии закрытия премьер-министр Татарстана Алексей Песошин наградил десять стартапов – победителей питч-сессий, которые получат возможность пройти акселерационную программу.

Также были отмечены победители хакатона Gaica, Game AI Contest Arena, проекты, отвечающие индустриальным запросам корпораций, международные участники и стартапы, получившие призы от партнеров.

Юбилейный форум подтвердил статус Татарстана как одного из центров инновационного развития, обеспечивающего полный цикл поддержки проектов – от университетских идей до промышленного внедрения.

Форум прошел при поддержке Министерства науки и высшего образования России и Министерства экономического развития России. Организаторами выступили Инвестиционно-венчурный фонд Татарстана, Ассоциация венчурного инвестирования, Ассоциация содействия цифровому развитию и технопарк «Идея».