Более 7 тыс. татарстанцев увидели передвижную экспозицию «Поезд Победы»

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Гостями передвижной экспозиции «Поезд Победы» стали 7 тыс. жителей Татарстана. Напомним, необычный состав побывал в трех городах республики: Нурлате, Казани и Набережных Челнах. Об этом сообщает Минмолодежи РТ.

«Мы видим востребованность подобных интерактивных экспозиций, посвященных истории нашей страны. Посетить „Поезд Победы“ приходили как дети и подростки, так и взрослые люди. Там они могли погрузиться в атмосферу того времени. Я считаю, этот проект — замечательный путь патриотического воспитания молодежи», — рассказала замглавы ведомства Айгуль Сабирова.

В поезде 12 вагонов, 10 которых отведены под экспозицию. В них расположено около 4 тыс. единиц реквизита и 150 скульптурных фигур. Каждый из вагонов посвящен отдельной теме, однако все их объединяет аудиорассказ от заслуженной артистки Екатерины Гусевой. Пройдя по составу, зритель станет участником путешествия от довоенных лет до самой Победы.