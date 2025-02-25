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Общество 25 февраля 2025 16:10

Более 7 тыс. детей мобилизованных татарстанцев бесплатно отдохнут в лагерях

Более 7 тыс. детей мобилизованных татарстанцев бесплатно отдохнут в лагерях
Один из детских лагерей Татарстана в 2021 году
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Бесплатные путевки в оздоровительные лагеря в 2025 году получат более 7 тыс. детей мобилизованных татарстанцев. Об этом сообщил сегодня министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков на брифинге в Казани.

«Благодаря поддержке Раиса Татарстана [Рустама Минниханова] в прошлом году более 6 тыс. детей были обеспечены путевками на безвозмездной основе. В этом году около 7,3 тыс. детей отдохнут в детских оздоровительных и пришкольных лагерях Татарстана», – пояснил он.

В этом году в детских оздоровительных лагерях будут проведено 15 профильных смен по гражданско-патриотическому направлению для 5 тыс. детей. Речь идет о профильных палаточных лагерях, военно-патриотических сборах и других форматах.

#Год защитника Отечества #минмолодежи рт #Ринат Садыков #летние лагеря
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