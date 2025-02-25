Более 7 тыс. детей мобилизованных татарстанцев бесплатно отдохнут в лагерях

Один из детских лагерей Татарстана в 2021 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Бесплатные путевки в оздоровительные лагеря в 2025 году получат более 7 тыс. детей мобилизованных татарстанцев. Об этом сообщил сегодня министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков на брифинге в Казани.

«Благодаря поддержке Раиса Татарстана [Рустама Минниханова] в прошлом году более 6 тыс. детей были обеспечены путевками на безвозмездной основе. В этом году около 7,3 тыс. детей отдохнут в детских оздоровительных и пришкольных лагерях Татарстана», – пояснил он.

В этом году в детских оздоровительных лагерях будут проведено 15 профильных смен по гражданско-патриотическому направлению для 5 тыс. детей. Речь идет о профильных палаточных лагерях, военно-патриотических сборах и других форматах.