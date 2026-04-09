Более 7 тыс. частных домов зарегистрировали в Татарстане с начала года

На кадастровый учет в Татарстане с начала 2026 года поставили 7 183 жилых дома, сообщили в региональном управлении Росреестра. Общая площадь этих объектов составила почти 980 тыс. кв. м.

Чаще всего жители республики строили дома из кирпича. По данным ЕГРН, из этого материала возведено около 4 тыс. объектов индивидуального жилищного строительства общей площадью примерно 570 тыс. кв. м. Значительно реже выбирали дерево – зарегистрировано 820 таких домов. Меньше всего построено блочных домов – 188.

По этажности преобладают одноэтажные здания: их поставлено на учет 4 987. Двухэтажных домов зарегистрировано 2 072, трехэтажных – 124.

Заместитель руководителя управления Росреестра по Республике Татарстан Нияз Галиакбаров напомнил, что весной традиционно растет интерес к загородной недвижимости, и многие начинают строительство частных домов.

Он уточнил, что с 1 марта прошлого года действует принцип «построил – оформи», согласно которому до начала эксплуатации объект необходимо зарегистрировать и внести сведения о правах в ЕГРН. Без этого невозможно подключить дом к коммуникациям, таким как электричество и вода, а также распоряжаться имуществом – продавать или дарить.

Кроме того, регистрация права собственности обеспечивает владельцам правовую защиту от возможных споров и претензий со стороны третьих лиц.

По итогам 2025 года Татарстан стал лидером в Приволжском федеральном округе по индивидуальному жилищному строительству: в регионе возвели 17,6 тыс. частных домов общей площадью 2,4 млн кв. м.