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Более 7 млн рублей выделили на ремонт пляжа «Камское море»
7,38 млн рублей — именно столько денег выдели на ремонт пляжа «Камское море» в Лаишево. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
Ремонтные работы затронут инфраструктуру. Исполнитель должен обновить деревянные настилы, освежить пергалы, отремонтировать туалеты, перекрасить лодки, установить знаки навигации, укрепить подпорную стенку, обустроить ливневую канализацию, а также покрасить столбы и заменить светильники в системах освещения.
Заказчик — исполком Лаишево. Срок выполнения работ — до 30 мая 2024 года. Заявку можно подать до 20 декабря текущего года.
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