news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 13 декабря 2023 13:48

Более 7 млн рублей выделили на ремонт пляжа «Камское море»

Скопировать ссылку

7,38 млн рублей — именно столько денег выдели на ремонт пляжа «Камское море» в Лаишево. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Ремонтные работы затронут инфраструктуру. Исполнитель должен обновить деревянные настилы, освежить пергалы, отремонтировать туалеты, перекрасить лодки, установить знаки навигации, укрепить подпорную стенку, обустроить ливневую канализацию, а также покрасить столбы и заменить светильники в системах освещения.

Заказчик — исполком Лаишево. Срок выполнения работ — до 30 мая 2024 года. Заявку можно подать до 20 декабря текущего года.

#камское море #ремонт #лаишево
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100