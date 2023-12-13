Более 7 млн рублей выделили на ремонт пляжа «Камское море»

7,38 млн рублей — именно столько денег выдели на ремонт пляжа «Камское море» в Лаишево. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Ремонтные работы затронут инфраструктуру. Исполнитель должен обновить деревянные настилы, освежить пергалы, отремонтировать туалеты, перекрасить лодки, установить знаки навигации, укрепить подпорную стенку, обустроить ливневую канализацию, а также покрасить столбы и заменить светильники в системах освещения.

Заказчик — исполком Лаишево. Срок выполнения работ — до 30 мая 2024 года. Заявку можно подать до 20 декабря текущего года.