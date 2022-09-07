Более 7 млн рублей получили победители проекта «Кадровый резерв. Команда республики» в РТ

В Казанском Кремле определили 10 победителей проекта «Кадровый резерв. Команда республики», которые получили в сумме более 7 млн рублей на развитие своих проектов. В общей сложности выпускниками программы этого года стали 70 человек.

«Кадровый резерв — это один из инструментов взаимодействия с властью. В резерве может быть много людей, но стать общественно значимым человеком — это выбор каждого из нас. К этому нужно быть готовым и ощущать всю ответственность своего выбора. Если вы связываете себя с социальной политикой, помните, здесь сложно добиваться положительной отдачи, сложно получать отзывы. Перед этим наработайте опыт внутри вашей сферы, поработайте с людьми и максимально ощутите свое влияние, чтобы понимать вектор индивидуального и социального развития», — обратилась к участникам проекта вице-премьер РТ Лейла Фазлеева.

Она наградила абсолютных победителей проекта, которые не только прошли всю развивающую программу, но и реализовали четыре мероприятия охватом более 150 человек, стали волонтерами на важных событиях, прошли стажировку у стейкхолдера выбранного направления, упаковали идею в проектное решение и сделали первые шаги для ее реализации.

70 выпускников проекта прошли 137 часов образовательной программы, две стажировки в одной из шести организаций-стейкхолдеров. За время дистанционного этапа для них было организовано 11 вебинаров, четыре чайные сессии, два питчинга идей и проектных решений.

Абсолютным победителем проекта стала Нургуль Сансызбаева с проектом школы экологического предпринимательства ECOMMUNITY. Участница подчеркнула, что «Кадровый резерв. Команда республики» помог ей раскрыть собственные возможности, а также дал новые навыки, которыми она воспользуется при создании своей школы.

«Для меня главным изменением стало осознание себя, своих внутренних качеств и силы, которую я теперь могу применять в полной мере. Во время проекта я разработала свой собственный проект, реализацией которого я займусь сейчас, применяя все полученные навыки», — поделилась абсолютная победительница.

Напомним, что в 2022 году обучение проходит по трем основным направлениям:

— Команда «Добро»: менеджмент в сфере добровольчества — повышение уровня вовлеченности граждан в общественно-полезную деятельность, создание условий для формирования и реализации потребности татарстанцев участвовать в добровольческой деятельности;

— Команда «Патриот»: реализация патриотических проектов — создание механизма, обеспечивающего формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности и патриотизма;

— Команда «Сообщество»: развитие навыков в области комьюнити менеджмента — формирование сообщества единомышленников вокруг идеи, проблемы или продукта, работа в сфере молодежной политики, обучение принципам и механизмам эффективной работы с молодежью.