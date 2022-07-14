Более 7 миллионов клиентов Tele2 выбрали цифровую подпись
Tele2, российский оператор мобильной связи, подводит первые итоги проекта по использованию цифровой подписи. Компания внедрила безбумажный формат обслуживания год назад. За это время сервис бесконтактной подписи документов выбрали более 7 млн клиентов. Оператор провел уже более 600 тысяч операций в электронном виде, сэкономив время клиентов и значительный объем бумаги.
Год назад в компании появился современный и полезный инструмент – цифровая подпись. За это время более 7 млн клиентов дали согласие на ее использование. Теперь при обращении в офисы или при проведении операций в личном кабинете они могут быстро и бесконтактно подписывать документы в электронном виде.
Клиент, который один раз оформил электронную подпись, может воспользоваться ею для подтверждения операции, например, при смене тарифа. Вместо печати бланка и ручной подписи формируется электронное заявление, а операция подтверждается посредством уникального SMS-кода. Его нужно сообщить сотруднику салона Tele2. Код приходит каждый раз, когда абонент обращается за той или иной процедурой в салон оператора.
Электронную подпись можно использовать для смены тарифа, актуализации данных, получения детализации. Теперь эти операции происходят более безопасно, экологично и быстро. Ранее ежегодно в архив отправлялись 18 млн заявлений и регистрационных форм – это более 90 тонн бумаги.
Иван Рыбинцев, директор по клиентскому сервису Tele2: «За этот год мы провели более 600 тысяч операций в электронном виде, сократив время клиентов на обслуживание и сэкономив значительный объем бумаги. Особенно ценно это было в период ее дефицита и колебаний цен. Компания и наши партнеры экономят на затратах на печать, логистику и хранение. В планах до конца 2022 года – увеличить число пользователей цифровой подписи и перенести ее на все операции».
Перейти на безбумажный формат и получить цифровую подпись клиенты Tele2 могут в салонах оператора, через приложение «Мой Tele2» или в личном кабинете на сайте. Новые абоненты смогут сделать это сразу же при оформлении договора.