Более 6,8 тыс. татарстанцев подали заявки на обучение по нацпроекту «Демография»

В этом году в Татарстане заявки на обучение по федеральному проекту «Содействие занятости» национального проекта «Демография» подали более 6,8 тыс. жителей республики. Около половины из них приступили к обучению, сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Обучение проводится за счет средств федерального бюджета. Заявки принимаются от граждан, ищущих работу, включая безработных, людей в возрасте 50 лет и старше, предпенсионеров. Кроме того, пройти обучение могут женщины, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также неработающие мамы, воспитывающие детей дошкольного возраста», — отметили в ведомстве.

В Татарстане обучение проводят три федеральных оператора: Российская академия народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ, Национальный исследовательский Томский государственный университет и Агентство развития профессионального мастерства «Ворлдскиллс Россия». Операторы обязаны обучить более 4 тыс. человек и трудоустроить не менее 75 % прошедших обучение татарстанцев.

Заявки на обучение по выбранным программам принимаются на портале «Работа в России».

Национальный проект «Демография», как и другие нацпроекты, реализуется в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В 2020 году их цели были скорректированы после начала мирового экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.