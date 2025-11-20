Более 68 млн деревьев высадили участники Всероссийской акции «Сохраним лес»

Фото: пресс-служба Россельхоза

В седьмом сезоне Всероссийской акции «Сохраним лес» приняли участие более одного миллиона человек. Участники мероприятия высадили свыше 68,5 млн деревьев. Посадки лесных культур прошли в 86 регионах страны, сообщает пресс-служба Россельхоза.

Руководитель Рослесхоза Иван Советников отметил, что акция уже стала доброй традицией для многих людей. Он подчеркнул, что участники приходят на мероприятие семьями и с друзьями, чтобы поддержать инициативу и посадить свое дерево.

При этом, по его словам, участие детей в таких акциях позволяет на личном примере показать будущему поколению важность сохранения и приумножения лесных богатств. Советников выразил уверенность, что число участников акции будет ежегодно увеличиваться.

По информации оргкомитета, на сегодняшний день наиболее активными участниками акции стали жители республик Башкортостан и Татарстан, Алтайского края, Кемеровской и Иркутской областей. Высадки деревьев в рамках акции проходят также в регионах Донбасса и Новороссии.