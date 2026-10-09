Более 650 участников студотрядов РТ трудоустроены в агропромышленном комплексе

В преддверии Дня работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности студенческие отряды подвели итоги работы профильного направления. В этом году на предприятиях агропромышленного комплекса задействованы более 650 студентов.

Директор Республиканского центра студенческих трудовых отрядов, заместитель председателя Наблюдательного совета Российских студенческих отрядов Василий Ислаев отметил, что привлечение молодежи в сельское хозяйство – одна из ключевых задач движения. По его словам, 73% ребят, работающих в АПК, – уроженцы муниципальных районов Татарстана, и их стараются направлять на предприятия в родной район, чтобы они закреплялись на производстве и возвращались туда после окончания вуза. Он добавил, что студенческие отряды уходят от сезонных работ к круглогодичному трудоустройству и от труда разнорабочими к высококвалифицированным специальностям. Только за этот год весной и осенью более 700 студентов получают дополнительную рабочую профессию по 17 востребованным сельскохозяйственным специальностям, обучение для них бесплатное, на эти цели привлекается федеральная субсидия.

Благодаря профессиональному обучению молодые люди повышают квалификацию и из года в год приезжают работать на более высоких должностях. Так, на некоторых объектах к третьему году работы ребята в самую загруженную осеннюю уборочную пору зарабатывают порядка 240 тысяч рублей в месяц – почти в пять раз больше, чем в первый год. Кроме того, в студенческих отрядах тем, кто несколько лет успешно работает на предприятии, помогают заключить целевой договор с работодателем: это позволяет поступить после колледжа в вуз или после бакалавриата в магистратуру, обучаться бесплатно и получить гарантированное рабочее место.

С этого года студенческие отряды Татарстана работают над созданием системы непрерывной подготовки кадров для агропромышленного комплекса, начиная еще со школы. Совместно с холдинговой компанией «Чистополье» формируются профильные трудовые отряды подростков, которые еще в школе познают азы сельского хозяйства, знакомятся с передовыми технологиями и достижениями республики, а затем поступают в Казанский государственный аграрный университет и приходят работать в студенческие отряды. Также в этом году впервые подростки из Российских студенческих отрядов работали летом в сельском хозяйстве – в Альметьевском районе на уборке капусты.

К ручной уборке урожая студенческие отряды Татарстана начали привлекать молодежь совсем недавно. В этом году помимо капусты в Альметьевске студентов привлекли к сбору яблок в Дрожжановском районе, а также к уборке яблок на всероссийском трудовом проекте в Липецкой области, который возглавляет студентка Казанского агроуниверситета Евгения Рахманова.

Большую часть студентов привлекают к работе с техникой: более 40% ребят трудятся механизаторами и трактористами. Еще около 30% – ветеринарные специалисты, зоотехники, птицеводы и агрономы. Помимо этого, в сельском хозяйстве работают слесари, сварщики и инженеры.

Также в этом году участники движения начали не только работать с крупными агрохолдингами, но и поддерживать малые предприятия – крестьянско-фермерские хозяйства и небольшие компании, не входящие в состав крупных холдингов.

Деятельность студенческих отрядов Татарстана координируется Министерством по делам молодежи в соответствии с целями национального проекта «Молодежь и дети».