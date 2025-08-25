Более 6,5 тыс. книг из Татарстана доставлены в библиотеки Лисичанска и Рубежного

Фото: аппарат вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина

В подшефные РТ города Лисичанск и Рубежное пришла гуманитарная колонна из Татарстана с более чем 6,5 тыс. книг. Они собраны в рамках акции «Библиотека в подарок», организованной Комиссией Общественной платы Республики Татарстан по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

Груз передан в гуманитарный центр Рубежного, откуда книги начнут распределять по школам и библиотекам, а часть экземпляров передадут жителям напрямую. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РТ Фаниля Аглиуллина, курирующего подшефные города ЛНР.

Член Общественной палаты РФ от РТ Ольга Павлова подчеркнула значимость этой инициативы.

«На Украине долгие годы проводилась политика по вытеснению русского языка и культуры, уничтожались памятники русской литературы. Поэтому сейчас, когда библиотеки восстанавливаются, крайне важно наполнять их классикой, детскими книгами, сказками», – сказала она.

Павлова подчеркнула, что «это не только про образование, но и про сохранение памяти, языка, нашей культурной основы».

«Мы хотим, чтобы жители Донбасса, и взрослые, и дети, имели возможность читать хорошие книги и чувствовали, что они не забыты. Более шести с половиной тысяч книг из Татарстана – это наш вклад в то, чтобы библиотеки снова стали местом силы, общения и воспитания», – отметила член Общественной палаты РФ от РТ.

Руководитель гуманитарного центра в Рубежном Оксана Удовина рассказала о дальнейшем распределении книг. По ее словам, груз передадут в библиотеки и школы, а дополнительные экземпляры будут отдавать непосредственно жителям.

«Для людей это особенно важно: сейчас связи практически нет, и книга становится единственным способом отвлечься и научиться новому. К нам приходят семьи с детьми, приходят пожилые люди и всегда спрашивают, привезли ли книги. Теперь мы сможем каждому предложить что-то нужное – от сказок для малышей до серьезной литературы для взрослых. Спасибо Татарстану за такую поддержку, у нас давно не было такого внимания к культуре и образованию», – сказала Удовина.

Переданные книги станут основой для восстановления библиотечных фондов и одновременно поддержат жителей, для которых живое общение с литературой сейчас особенно важно.