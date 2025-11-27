Более 6,5 тыс. татарстанских школьников приняли участие в проекте «Билет в будущее»

Фото: пресс-служба проекта «Билет в будущее»

В 2025 году каждый третий российский школьник 6-11 классов принял участие в профориентационных мероприятиях в рамках Единой модели школьной профориентации «Билет в будущее». По сравнению с 2024 годом, это в полтора раза больше. Об этом сообщили в пресс-службе проекта.

Так, в 2025 году порядка 300 тыс. школьников смогли попробовать себя в различных профессиях непосредственно на предприятиях в рамках профессиональных проб. Практико-ориентированный подход к поиску своего признания традиционно пользуется успехом и позволяет подросткам на практике познакомиться с реальными условиями труда, оценить свои интересы и получить обратную связь от профессионала-наставника, чтобы окончательно убедиться в своем выборе и открыть для себя новые специальности.

Фото: пресс-служба проекта «Билет в будущее»

В Татарстане в этом году к традиционным востребованным направлениям, таким как нефтехимическая и строительная отрасли, а также сельское хозяйство, добавились новейшие специальности, в том числе и из сферы ИТ, – оператор беспилотных летательных аппаратов, гейм-дизайнер, разработчик WEB- и мультимедийных приложений и другие.

Знакомство с таким разнообразием профессий позволяет детям лучше ориентироваться в сферах, которые уже сегодня становятся ключевыми на рынке труда и в перспективе гарантируют трудоустройство в самых востребованных отраслях российской экономики.

Фото: пресс-служба проекта «Билет в будущее»

С 2025 года проект Единая модель профориентации «Билет в будущее» входит в национальный проект «Молодежь и дети» и направлена на раскрытие талантов школьников, а также помощь с профессиональным самоопределением.

В 2024/25 учебном году ранняя профориентация охватила свыше 8,5 млн учеников 6-11 классов во всех регионах страны и за все время существования привлекла свыше 13 тыс. партнеров-работодателей во всех регионах страны.