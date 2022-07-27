Более 6,5 млн рублей отдали три жительницы РТ, поверив лжебанкирам

Жертвой лжебанкоров стала пенсионерка из Казани. Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, женщина перевела аферистам 5,5 млн рублей, чтобы отказаться от якобы оформленного на нее кредита.

Испугавшись за свои сбережения, женщина пошла к банкомату и перевела все свои накопленные деньги на счета, которые ей продиктовали якобы сотрудники банка.

Известно, что номера, с которых звонили злоумышленники, зарегистрированы в Красноярском и Приморском крае, а также в Москва, Санкт-Петербурге и Республике Татарстан.

Кроме того, жертвой мошенников стала 48-летняя жительница Челнов. Ей также позвонили якобы из банка и сообщили, что с ее счета пытаются снять деньги. Пытаясь сохранить вклады, челнинка сняла 565 тыс. рублей и перечислила на «защищенные счета».

Несколько дней одолевали аферисты и жительницу Менделеевска. Ее убедили, что злоумышленники оформили на нее кредит и его нужно срочно перекрыть другим займом. Женщине даже пришлось ехать в Челны, чтобы перевести сбережения на счета, продиктованные лжебанкирами. В общей сложности женщина потеряла порядка полумиллиона рублей.

