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Более 64 тыс. жителям РТ запрещен выезд за рубеж из-за долгов
Более 64 тысяч татарстанцев не смогут провести новогодние каникулы за границей из-за неоплаченных долгов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.
Сотрудники ведомства рекомендуют: планируя отдых за границей, следует проверить себя и своих близких на наличие долгов на официальном сайте Главного управления в сервисе «Банк данных исполнительных производств».
Для этого необходимо ввести свои ФИО и дату рождения. При имеющихся исполнительных производствах подробную информацию о вынесенных ограничениях можно узнать в отделе судебных приставов, указанном в сервисе. Там же, в банке данных можно скачать квитанцию для погашения долга.
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