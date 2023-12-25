Более 64 тыс. жителям РТ запрещен выезд за рубеж из-за долгов

Более 64 тысяч татарстанцев не смогут провести новогодние каникулы за границей из-за неоплаченных долгов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Управления судебных приставов.

Сотрудники ведомства рекомендуют: планируя отдых за границей, следует проверить себя и своих близких на наличие долгов на официальном сайте Главного управления в сервисе «Банк данных исполнительных производств».

Для этого необходимо ввести свои ФИО и дату рождения. При имеющихся исполнительных производствах подробную информацию о вынесенных ограничениях можно узнать в отделе судебных приставов, указанном в сервисе. Там же, в банке данных можно скачать квитанцию для погашения долга.