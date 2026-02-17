Более 62,8 тыс. домашних собак зарегистрировано в Татарстане

Среди владельцев домашних животных в Татарстане официально зарегистрировано более 62,8 тыс. собак, сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ.

«Процесс регистрации питомцев организован эффективно и доступен населению во время проведения эпизоотических мероприятий в личных подсобных хозяйствах, через специализированные мобильные пункты регистрации и в государственных ветеринарных учреждениях по запросу владельцев», – говорится в сообщении.

Чтобы упростить процедуру регистрации домашних животных в республике, используются передвижные пункты. Благодаря им можно не только внести своего питомца в реестр, но и получить полный спектр необходимых ветеринарных услуг и документов.

Татарстанцам, чьи собаки пока не зарегистрированы, напоминают, что эта мера важна не только для контроля здоровья питомцев, но и для предотвращения возможных рисков распространения заболеваний.

Чтобы зарегистрироваться или задать интересующие вопросы, достаточно обратиться в ближайшее ветеринарное учреждение. Их перечень можно найти по ссылке.

Получить дополнительную информацию можно также на официальном сайте Главного управления ветеринарии Кабинета Министров РТ, в Телеграм-канале ГУВ КМ РТ, в сообществе ведомства в соцсети «ВКонтакте», а также в мессенджере МАХ.