Более 62 миллионов рублей пожертвований собрано для пострадавших в Казани

Более 62 миллионов рублей поступило на счет «Российского Красного Креста» для помощи пострадавшим и семьям погибших в трагедии в школе №175 Казани. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на председателя организации Павла Савчука.



«По состоянию на 12.00 мск 14 мая общий объем средств, поступивших на счет „Российского Красного Креста“, открытый при поддержке Сбера специально для сбора пожертвований для пострадавших в трагедии в казанской гимназии, составляет 62 миллиона 341 тысячу 740 рублей 50 копеек», — сказал Савчук.

В частности, средства направят на санаторно-курортное лечение, отдых, приобретение средств реабилитации пострадавшим. Сбор пожертвований продлится как минимум до конца мая, подчеркнул Савчук.

Ранее организация «Красный Крест» совместно с группой СберБанк открыла сбор средств для пострадавших при нападении на школу в Казани. Деньги на счет также перевели Президент РТ Рустам Минниханов, депутаты Госсовета Татарстана вместе с его Председателем Фаридом Мухаметшиным, а также мэр Казани Ильсур Метшин.