Более 600 учеников казанской гимназии №175 этим летом отдохнули на Черном море

Более 600 учеников казанской гимназии №175, на которую в мае текущего года было совершено нападение, отдохнули в детских оздоровительных лагерях на побережье Черного моря за счет средств, собранных организацией «Красный крест». Об этом на брифинге в Кабмине РТ рассказал директор республиканского центра «Черноморец» Евгений Ветров.

«В текущем году в рамках оказания помощи пострадавшим в результате чрезвычайного происшествия, случившегося 11 мая 2021 года в гимназии №175 города Казани, за счет средств, собранных благотворительным фондом «Красный крест» на Черноморском побережье отдохнул 601 ученик гимназии. Списки детей учащихся гимназии, направленных на отдых, были сформированы администрацией школы на основании заявок, полученных от родителей», – отметил спикер.

Сопровождали детей во время отдыха педагоги гимназии №175, медицинский персонал, сотрудники транспортной полиции. На базе детского лагеря с ребятами работал педагогический отряд Кубанского педагогического университета «Кеды», была реализована анимационная программа «Остров героев».