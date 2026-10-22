Более 600 тысяч человек посетили казанский ЦУМ за полгода

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Около 600 тыс. человек посетили Центр уникального мастерства (ЦУМ) в Казани за полгода с момента его открытия. Об этом сообщил генеральный директор АНО «Центр развития креативных индустрий Республики Татарстан» Ранко Тепавчевич на пресс-конференции, посвященной первым шести месяцам работы центра.

По его словам, порядка 100 тыс. посетителей – участники различных мероприятий, форумов, экскурсий и других событий, проходивших на площадке ЦУМа.

Напомним, Центр уникального мастерства создан в здании бывшего Центрального универсального магазина в центре Казани. Проект направлен на развитие креативных индустрий, поддержку мастеров и популяризацию народных художественных промыслов и ремесел Татарстана.

Пространство объединяет ремесленные мастерские, выставочные и торговые зоны, а также площадки для проведения образовательных, культурных и деловых мероприятий. Посетители могут познакомиться с работами мастеров, узнать о традиционных ремеслах и принять участие в мастер-классах.

ЦУМ также выступает площадкой для профессионального общения представителей креативных индустрий, проведения форумов, встреч и презентаций. Одной из задач проекта является создание условий для продвижения продукции местных мастеров и развития их предпринимательской деятельности.