Более 600 сотрудников учреждений культуры Татарстана повысили квалификацию в 11 вузах

За 2025 год 618 работников учреждений культуры Татарстана прошли курсы повышения квалификации в центрах непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры в 11 федеральных вузах. Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РТ.

Повышение квалификации проводилось в рамках комплекса мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры» государственной программы «Развитие культуры», уточнили в ведомстве.

В наступившем 2026 году предполагается организовать повышение квалификации 337 сотрудников государственных и муниципальных учреждений культуры в пяти федеральных вузах.

В частности, в минувшем году 20 сотрудников татарстанских государственных музеев прошли 128-часовой курс повышения квалификации «Основы музейного дела» в Казанском федеральном университете.

«Трансформации, происходящие в отрасли культуры, внедрение технологических инноваций и достижение качественных результатов, обозначенных в национальном проекте "Кадры", требуют от каждого работника культуры наличия актуальных знаний, новых профессиональных навыков и компетенций, которые в том числе обеспечивают их конкурентоспособность на рынке труда», – заявила в связи с этим первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Наряду с этим сотрудники государственных и муниципальных учреждений культуры становятся слушателями курса лекций по истории Отечества, проводимого Минкультуры России с января 2025 года.

При проведении лекций трансляции ведутся из экспозиционных залов, фондохранилищ, парков или иных музейных объектов. Как правило, демонстрируются наиболее интересные или наиболее редкие экспонаты музеев.