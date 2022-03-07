Более 600 семей афганских татар получили гуманитарную помощь от фонда из Казани

Казанский благотворительный патриотический фонд мусульман России провел акцию по адресной передаче гуманитарной помощи наиболее нуждающимся семьям татарской общины Афганистана.

«668 семей афганских татар из 12 провинций Афганистана получили продовольственную помощь. Каждой семье было передано 50 кг муки, 25 кг риса и 5 литров масла», — рассказал журналисту «Татар-информа» глава Совета татар Афганистана Забихулло Надери Татар.

Фото: Казанский благотворительный патриотический фонд мусульман России

Отдельно он высказал слова благодарности генеральному директору казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России Рустаму Хабибуллину и представителю фонда в Афганистане Юсуфу Шинвари.

«Несмотря на сложнейшую политическую ситуацию, руководство фонда оперативно организовало адресную доставку гуманитарной помощи. Мы очень рады, что фонд нас не оставил в критической ситуации, и горды тем, что мы имеем таких братьев-татар», — подчеркнул собеседник агентства.

Когда появилась информация о том, что колонна с гуманитарной помощью уже едет, члены татарской общины целыми семьями выходили на дорогу и выстраивались в живой коридор, организовывая так называемый живой щит безопасности. В руках у детей были поделки, а многие взрослые вышли встречать колонну с вышитыми российскими флагами.

Фото: Казанский благотворительный патриотический фонд мусульман России

Генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда Рустам Хабибуллин назвал ситуацию с продовольствием в семьях афганских татар северных провинций катастрофической. «Только по данным на начало февраля, от голода у нас погибло 135 детей. В некоторых уездах наблюдались случаи продажи детей ради спасения остальных членов семьи. Мы предприняли все усилия для спасения детей и передали адресно продукты особо нуждающимся», — пояснил Рустам Хабибуллин.

Также он поблагодарил татарского мецената, который без раздумий предоставил все необходимые для гуманитарной помощи продукты.