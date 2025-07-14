Более 600 мероприятий провели в Казани во время «Семейной недели»

В Татарстане завершилась «Семейная неделя», приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. Как сообщает пресс-служба Управления ЗАГС РТ, с 1 июля по всей республике прошло более 600 мероприятий.

Неделя проходила под девизом «Татарстан – территория счастливых семей».

За это время 70 супружеских пар, проживших в браке более 25 лет, наградили медалями «За любовь и верность». Также чествовали около 700 семей-юбиляров, которые сохранили крепкий союз, воспитали детей и уже радуются внукам и правнукам. Поздравления приняли и 140 многодетных семей.

Программа включала концерты в парках и скверах с участием семей из разных районов, викторины, мастер-классы, выставки, интерактивные площадки и семейные турниры. В отделениях ЗАГС состоялись торжественные регистрации браков, вручения свидетельств о рождении, церемонии наречения имени и праздничные поздравления юбиляров. Для родителей и детей также провели тематические «уроки семьи».

Поддержка традиционных ценностей соответствует целям национального проекта «Семья».