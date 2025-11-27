Более 600 мам дошкольников нашли работу в Татарстане при поддержке «Работы России»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Кадровый центр «Работа России» в Татарстане в 2025 году оказал комплексную поддержку в трудоустройстве 1331 женщине, воспитывающей детей дошкольного возраста. Благодаря индивидуальной работе карьерных консультантов 663 из них смогли выйти на постоянную работу, сообщает пресс-служба Кадрового центра.

Соискательницы нашли себя в самых разных сферах: среди трудоустроенных есть юристы, экономисты, бухгалтеры, инженеры, логисты, менеджеры, а также руководители, методисты и специалисты различных организаций.

Каждой участнице подбирали персональную траекторию: консультанты помогали составлять резюме, искать вакансии с удобным графиком и расположением, а также формировали индивидуальный план трудоустройства.

Руководитель Кадрового центра Тимур Муллин сообщил, что в учреждении стремятся предоставлять женщинам с детьми максимально гибкие и эффективные форматы поддержки.

Он подчеркнул, что отдельное внимание уделяется развитию предпринимательских инициатив: за год 15 женщин открыли собственный бизнес. Все они прошли подготовку у специалистов центра, составили бизнес-планы и получили финансовую поддержку для их реализации.

Кроме помощи в поиске работы, женщинам предлагают дополнительные меры поддержки – от профориентации и психологической помощи до бесплатного обучения востребованным профессиям в рамках национального проекта «Кадры».

В этом году 16 участниц приступили к освоению новых специальностей, из них 11 уже завершили курсы. Наиболее популярными направлениями стали бухгалтерия, графический дизайн, аналитика данных, 1С-разработка, логистика и обучение вождению. Получить подробную информацию и записаться на консультацию можно в любом офисе Кадрового центра «Работа России» в Татарстане.