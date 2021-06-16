Более 600 квартир получат дети-сироты в Татарстане в 2021 году

В 2021 году в Татарстане дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получат более 600 квартир. Об этом во время прямого эфира программы «Татарстан Онлайн» рассказала уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

С вопросом, как получить квартиру, к омбудсмену республики обратился 33-летний Александр Митрохин — бывший воспитанник детского дома.

«Это очень серьезная проблема, связанная с обеспечением жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Есть федеральный закон. Ежегодно выделяется достаточное количество денежных средств. В этом году предусмотрено порядка 600 квартир для детей-сирот», — отметила омбудсмен.

Однако в программе предусмотрены определенные ограничения. Квартиры на условиях социального найма выдаются до 23 лет, а обратившемуся уже 33 года. «В этой ситуации вы можете обратиться ко мне как к уполномоченному по правам человека. Надо посмотреть, стояли ли вы в очереди, сняли ли вас с очереди. Может быть, проблему можно решить в судебном порядке. Здесь мы может оказать помощь и подготовить исковое заявление, если есть для этого основание», — ответила на вопрос Сабурская.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что сейчас дети-сироты, которым исполнилось 18 лет, должны получать квартиры от государства. В этом году в Татарстане предусмотрено 865 млн рублей на жилье для представителей этой категории граждан.