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СВО 26 марта 2025 09:10

Более 600 конфискованных авто в 2024 году были переданы в зону СВО

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Генпрокуратура России сообщила, что в прошлом году суды передали более 600 конфискованных автомобилей Минобороны РФ. Машины направили для нужд Вооруженных сил России, включая обеспечение специальной военной операции.

Конфискация проводилась у коррупционеров и лиц, осужденных за повторное вождение в нетрезвом виде. По словам Генпрокуратуры, благодаря принятым мерам применение конфискации имущества коррупционеров выросло на треть. Также более чем в два раза увеличилось число решений о конфискации машин у нетрезвых водителей.

Как сообщает ТАСС, согласно постановлению правительства РФ от 8 сентября 2023 года, такое имущество передается Минобороны для обеспечения потребностей армии и других военных формирований.

#минобороны рф
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