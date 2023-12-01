Более 600 должностных лиц были наказаны за коррупцию в Татарстане

По требованиям прокуроров в Татарстане к ответственности привлечены более 600 должностных лиц, замешанных в коррупционных схемах. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» на тему «Результаты работы по противодействию коррупции, проведенной в 2023 году» рассказал прокурор Республики Татарстан Альберт Суяргулов.

«По требованиям прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечены более 600 должностных лиц. Большинство нарушений связаны с несоблюдением государственными и муниципальными служащими обязанностей, запретов и ограничений. Такие факты выявлялись при заключении должностными лицами договоров со своими родственниками, поверхностным проведением работниками органов контроля проверок в отношении организаций, в которых работают их супруги», – сообщил он.

Прокурор привел пример случая с директором Буинского драмтеатра, который заключил со своими родственниками многочисленные договоры об оказании гостиничных услуг, организации питания и аренды транспорта.