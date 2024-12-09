Более 600 детей и родителей: в Казани стартовал первый Фестиваль дзюдо

фото: Федерация дзюдо РТ

Более 600 детей и родителей приняли участие в первом Фестивале дзюдо, который открылся в казанском центре дзюдо «Батыр» при поддержке Федерации дзюдо Татарстана и по инициативе команды дзюдо «Казанские тигры».

Участниками первого мероприятия необычного для татарстанского дзюдо формата стали представители столицы РТ из команд «Казанские тигры» и «Тацумаки», секций дзюдо при гимназиях №179 и №107 «Открытие», клуба «Витязь», а также юные дзюдоисты из Лаишевского и Зеленодольского районов республики.

«На моей памяти это первый в нашей республике Фестиваль дзюдо. Формат возник неслучайно. В Татарстане растет популярность нашего вида спорта, мы достойно представляем республику на мировых и российских первенствах, успешно завершили нынешний сезон, открываются новые секции и клубы дзюдо, а главное — у нас сегодня много по-настоящему интересных и полезных для различных групп населения проектов. Это и первые, бесплатные, ознакомительные десять уроков дзюдо в рамках проекта „Мой первый пояс дзюдо“ и школьных уроков физкультуры, это и „Семья чемпионов“ и „Дошкольное дзюдо“, а также большая патриотическая и просветительская работа — как в небольших селах, так и в городах», — отметил актуальность события вице-президент Федерации дзюдо РТ Раиль Муратшин.

В программу фестиваля вошли состязания и конкурсы для детей самого разного возраста и уровня подготовки. Для опытных дзюдоистов до 13 лет организовали соревнования в зрелищном формате «стенка на стенку», где ребята могли показать технику борьбы в стойке и партере. Для тех, кто только знакомится с дзюдо, состоялись не менее захватывающие испытания по правилам «Школьной лиги дзюдо». Это были командные соревнования среди школьников 7–10 лет, включающие испытания в четырех дисциплинах: теоретический зачет (на знание терминологии, истории и философии дзюдо), физический зачет (полоса препятствий, перетягивание каната, прыжок в длину с места), технический зачет (демонстрация укэми — техники самостраховки и безопасных падений) и шиай (спортивное противостояние в игровой форме).

Самыми юными гостями фестиваля стали дети от четырех до семи лет — участники популярного в стране проекта Федерации дзюдо России «Дошкольное дзюдо», это программа общей физической подготовки с элементами дзюдо. Занятия у них проходят в игровой форме и ориентированы на тренировку координации, моторики, формирование осанки и общефизическое развитие ребенка. На «Веселых стартах» малыши-дзюдоисты показали, чему научились за первые месяцы занятий.

Проигравших не было: все участники получили фирменные большие медали за первые, вторые и третьи места, а также сладкие новогодние подарки. Вместо тренеров разминки проводили популярные казанские ведущие и шоумены, а секундировали соревнования персонажи из мультфильмов и сказок.

«Фестиваль демонстрирует как популярность дзюдо, так и его поддержку со стороны руководства республики. Как детский тренер по дзюдо могу отметить, что я счастлив работать именно в Татарстане. Нас поддерживает Федерация дзюдо Татарстана, и здесь, как никогда ранее, ценят труд именно детских тренеров, поддерживают детские секции. Помогает и лично министр спорта РТ Владимир Александрович Леонов. Он всегда на связи. А еще посмотрите в каком светлом и современном центре дзюдо („Батыр“ — прим. Т-и) мы проводим сегодняшний фестиваль. Благодаря поддержке Раиса РТ Рустама Нургалиевича Минниханова этот центр, как и другие спортшколы дзюдо в Татарстане, открыт для всех детей», — сказал в разговоре с журналистом «Татар-информа» один из инициаторов фестиваля дзюдо — Руслан Шигабетдинов.

По словам организаторов, фестиваль не ограничится одним днем и будет длиться в течение всей зимы. В его программу войдут различные мероприятия, турниры, конкурсы, просветительские тренинги и лекции.

Первый Фестиваль дзюдо приурочили к завершающемуся Году семьи. Дзюдоистские семьи тоже вышли сегодня на татами. Для мам и пап, бабушек и дедушек состоялись эстафеты в рамках еще одного популярного проекта профильной федерации — «Семейное дзюдо». Он направлен на совместные тренировки детей и родителей, где не нужно особой физподготовки и никто не ставит рекордов. Главная его задача — здоровье семьи и развитие ценностей здорового образа жизни.