Более 600 браков из тысячи в Татарстане распадаются

В Татарстане снизилось количество разводов. По Приволжскому федеральному округу в республике этот показатель самый низкий – 602 развода на тысячу браков. Тем не менее, показатель остается значительным, поэтому в республике необходимо развивать практику обращения к службам медиации, считает председатель Комитета по социальной политике Госсовета РТ Светлана Захарова.

«Наша задача сегодня – заниматься сохранением семьи и профилактикой разводов», – отметила она в интервью телеканалу «Татарстан 24».

Татарстанцы могут обратиться за помощью до начала развода – где именно искать специалиста, можно узнать на сайте ЗАГСа. В республике, кроме того, есть общественные организации, которые занимаются профилактикой разводов, в том числе Союз отцов РТ. Также обращаться можно в психологический центр «Доверие», который работает и в онлайн-режиме.

«Возможности есть, но не все знают, куда обратиться. Можно зайти на наш сайт, где помощь предложат совершенно бесплатно», – добавила Захарова.

Напомним также, что Захарова предложила запретить «заочные» разводы и поддержала идею председателя парламента Фарида Мухаметшина о законодательном закреплении процедуры примирения разводящихся супругов.