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Происшествия
25 января 2022  14:44
Елена Саляхова

Более 60 случаев сбыта алкоголя без лицензии пресекла Госалкогольинспекция РТ в 2021 году

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За прошлый год сотрудники Госалкогольинспекции пресекли более 60 случаев продажи алкоголя без лицензии в Татарстане. Об этом на итоговом совещании сообщил руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов.

«С каждым торговым объектом, в котором выявлялась "безлицензионка", проводилась индивидуальная работа. В некоторых случаях деятельность магазинов была прекращена», – рассказал руководитель Госалкогольинспекции. 

К слову, число попавшихся на безлицензионной продаже алкоголя магазинов в прошлом году стало меньше. Для сравнения, если в прошлом году вскрылось 67 случаев, то в 2020 – 85, уточнил Ахметханов.

#Госалкогольинспекция РТ
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