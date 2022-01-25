Более 60 случаев сбыта алкоголя без лицензии пресекла Госалкогольинспекция РТ в 2021 году

За прошлый год сотрудники Госалкогольинспекции пресекли более 60 случаев продажи алкоголя без лицензии в Татарстане. Об этом на итоговом совещании сообщил руководитель Госалкогольинспекции РТ Жаудат Ахметханов.

«С каждым торговым объектом, в котором выявлялась "безлицензионка", проводилась индивидуальная работа. В некоторых случаях деятельность магазинов была прекращена», – рассказал руководитель Госалкогольинспекции.

К слову, число попавшихся на безлицензионной продаже алкоголя магазинов в прошлом году стало меньше. Для сравнения, если в прошлом году вскрылось 67 случаев, то в 2020 – 85, уточнил Ахметханов.