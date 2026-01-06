Более 60% россиян планируют отмечать Рождество

Порядка 62% россиян в этом году намерены отмечать Рождество. Это на 11 процентных пунктов больше, чем четыре года назад, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Для сравнения, в 2021 году о таком намерении заявляли 51% опрошенных, в 2022 году – 56%.

«Празднование православного Рождества становится все более значимой традицией для жителей страны. Это говорит о возврате к культурным и духовным истокам. Через призму данных также прослеживается прямая положительная связь религиозности с рождаемостью», – отметил президент Института человека «Ромир» доктор социологических наук Андрей Милехин.

Исследование также показало, что 36% россиян сопровождают празднование Рождества вручением подарков близким. Наиболее распространена эта практика среди респондентов в возрасте от 60 до 69 лет – в этой группе подарки дарят 47% участников опроса.