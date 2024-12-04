news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 4 декабря 2024 17:15

Более 60 регионов РФ, Белоруссии и Киргизии поучаствовали в форуме по достоянию народов

Скопировать ссылку

Представители более чем 60 регионов России, Белоруссии и Киргизии приняли участие в Международном форуме по вопросам сохранения нематериального этнокультурного достояния народов России. Он состоялся в подмосковной Коломне.

Итоги исследований были подведены в ДК «Коломна», где также работала выставка этнокультурных проектов.

Кроме того, на мероприятии состоялась премьера фильма «Волчье. Дорога из песка», снятого как федеральный проект по созданию медиаконтента о нематериальном этнокультурном достоянии, пишет «Радио 1».

Форум прошел при поддержке Минкульта РФ в рамках национального проекта «Культура».

#форум #культура #нацпроекты
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100