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Более 60 регионов РФ, Белоруссии и Киргизии поучаствовали в форуме по достоянию народов
Представители более чем 60 регионов России, Белоруссии и Киргизии приняли участие в Международном форуме по вопросам сохранения нематериального этнокультурного достояния народов России. Он состоялся в подмосковной Коломне.
Итоги исследований были подведены в ДК «Коломна», где также работала выставка этнокультурных проектов.
Кроме того, на мероприятии состоялась премьера фильма «Волчье. Дорога из песка», снятого как федеральный проект по созданию медиаконтента о нематериальном этнокультурном достоянии, пишет «Радио 1».
Форум прошел при поддержке Минкульта РФ в рамках национального проекта «Культура».
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