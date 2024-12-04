Более 60 регионов РФ, Белоруссии и Киргизии поучаствовали в форуме по достоянию народов

Представители более чем 60 регионов России, Белоруссии и Киргизии приняли участие в Международном форуме по вопросам сохранения нематериального этнокультурного достояния народов России. Он состоялся в подмосковной Коломне.

Итоги исследований были подведены в ДК «Коломна», где также работала выставка этнокультурных проектов.

Кроме того, на мероприятии состоялась премьера фильма «Волчье. Дорога из песка», снятого как федеральный проект по созданию медиаконтента о нематериальном этнокультурном достоянии, пишет «Радио 1».

Форум прошел при поддержке Минкульта РФ в рамках национального проекта «Культура».