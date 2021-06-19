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Ру Тат
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19 июня 2021  04:14

Более 60 производителей представят сельхозтехнику на выставке «Агроволга» в Татарстане

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Более 60 производителей и поставщиков представят сельхозтехнику на международной агропромышленной выставке «Агроволга» в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.

«Запланированы демопоказы сельхозтехники, когда гости смогут увидеть агрегаты в действии. Например, трактор РСМ-2375 с бороной, овощную сеялку „Феррари“ с трактором МТЗ-82, борону широкозахватную „Кама“, сенозаготовительную технику „Кроне“, трактор Нью Холланд-Т6050 с плугом „Оверум“», — отметили в министерстве.

На выставке также будут представлены кормоуборочный комбайн Jaguar, тракторы Claas, телескопический погрузчик Scorpion, самоходный опрыскиватель Pantera. Кроме того, аграриям продемонстрируют кормозаготовительную технику, двухрядный глубокорыхлитель, жатку для уборки кукурузы, системы для автоматического вождения, новый режущий аппарат системы среза «Шумахер». 

Посетители выставки смогут увидеть новую разработку — флагманский цельносварной глубокорыхлитель Tiger G4, который может работать на грунтах повышенной плотности и присоединяться к тяжелой сельскохозяйственной технике.

Международная агропромышленная выставка «Агроволга» пройдет с 1 по 3 июля на территории «Казань Экспо».

#выставка сельхозтехники #сельскохозяйственная выставка
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